Ngày 23-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt được Hà Thị Thuỷ (35 tuổi, trú huyện Quế Phong) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Thị Thủy bị bắt giữ.

Trước đó, chiều 21-1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa phá chuyên án bắt ổ nhóm ma túy liên tỉnh do Lê Đình Cường (36 tuổi, trú huyện Nông Cống, Thanh Hóa) cầm đầu. Công an thu giữ thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và các hung khí.

Khi ổ nhóm này bị bắt thì Thủy, “mắt xích” liên quan trong đường dây, bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an Thanh Hoá và Phòng CSĐT về ma tuý Công an Nghệ An truy bắt Thủy.

Tang vật ma túy thu giữ tại nhà Thủy.

Trong đêm 21-1, Thủy bị bắt tại địa bàn thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu.

Khám xét nhà ở của Hà Thị Thuỷ, cơ quan công an thu giữ 2.000 viên hồng phiến (ma tuý tổng hợp).

Hiện nghi phạm Thủy đã được di lý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá để tiếp tục điều tra.

Đắc Lam