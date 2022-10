17 giờ hôm nay thông tuyến đường tạm trên quốc lộ 15D

(PLO)- Tuyến đường tạm qua đoạn sạt lở, sụt lún của Quốc lộ 15D sẽ được thông xe vào 17 giờ chiều nay.

Ngày 24-10, ông Trần Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, tuyến đường tạm qua đoạn sạt lở, sụt lún của Quốc lộ (QL) 15D sẽ được thông xe vào 17 giờ chiều nay.

“Từ 17 giờ tuyến đường sẽ thông, các phương tiện kể cả container sẽ được đi lại bình thường, giao thương tại cửa khẩu La Lay được nối lại sau 1 tuần thi công khắc phục sạt lở do mưa lũ gây ra” – ông Hùng nói.

Còn về tuyến đường chính, ông Hùng cho biết các đơn vị đang khẩn trương thi công để hoàn thành càng sớm càng tốt.

Tuyến đường tạm do Công ty Cổ phần quản lý và Xây dựng giao thông (CPQL và XDGT) Quảng Trị, Công ty TNHH Mạnh Linh và Công ty CP Trường Danh thi công.

Trong đó, các công ty đã huy động 14 máy đào (6 máy kết hợp búa phá đá thủy lực), 4 máy ủi, 1 máy lu, 5 xe ô tô và 40 công nhân đến thi công tại công trường.

Để thi công tuyến đường tạm này, chính quyền địa phương đã thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Trước đó, PLO đã thông tin, do ảnh hưởng của bão và mưa kéo dài, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa qua có mưa to đến rất to gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại nhiều tuyến đường.

Trong đó, đoạn Km7+745 - Km7+900 QL15D xuất hiện cung trượt rất lớn, gây đứt gãy, lún tụt toàn bộ đoạn tuyến dài gần 200m, sâu 5 - 8m. Điều này khiến giao thông đi lại giữa Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn.

Khẩn trương thi công, sớm thông tuyến Quốc lộ 15D (PLO)- Các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện khắc phục các vị trí sạt lở tại Quốc lộ 15D với quyết tâm thông tuyến vào ngày 25-10.

NGUYỄN DO