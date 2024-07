TP.HCM: Hàng loạt điểm dừng, nhà chờ xe buýt ngang nhiên bị chiếm dụng 03/07/2024 06:02

Thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về việc một số điểm dừng, nhà chờ xe buýt ngang nhiên bị chiếm dụng. Việc này không chỉ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Cụ thể, trên địa bàn TP.HCM, tại các cung đường như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, Nơ Trang Long... khoảng không gian các điểm dừng, nhà chờ xe buýt bị nhiều người dân chiếm dụng để kinh doanh quán nước, hàng ăn hoặc làm nơi đỗ xe… Thậm chí có nơi trở thành điểm tập kết phế liệu gây ô nhiễm.

Hành khách khổ sở ra giữa đường đón xe buýt

Theo ghi nhận của PV, tại nhà chờ xe buýt trước cổng bệnh viện Ung bướu TP.HCM (phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào mỗi buổi sáng, lượng người sử dụng xe buýt để di chuyển khá đông nhưng lại bị một số người dân bày bán vé số chiếm hết phân nửa chỗ ngồi đợi.

Nhà chờ xe buýt trước bên cạnh bệnh viện Ung bướu quận Bình Thạnh, TP.HCM bị một số người chiếm chỗ làm điểm bán vé số. Ảnh: NGỌC THẢO

Anh Phạm Văn Hiệp (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết anh thường xuyên đón xe buýt số 64 để tiện lên bệnh viện chăm sóc người nhà. Buổi sáng, lượng xe qua khu vực này rất đông nhưng tại các điểm chờ xe buýt lúc nào cũng có các tài xế xe công nghệ hoặc xe khách dừng đỗ bắt khách, khiến việc đón trả khách của xe buýt gặp nhiều khó khăn.

“Mỗi lần xe buýt đến, tôi phải chạy ra đến giữa đường mới lên được xe là chuyện bình thường, có người do vội quá còn xém bị phương tiện khác va vào” - anh Hiệp nói.

Tương tự, PV ghi nhận tại một nhà chờ xe buýt khác nằm trên tuyến đường Nguyễn Xí (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát.

Không chỉ bị chiếm dụng để bán hàng, đỗ xe, thi thoảng nơi đây còn là nơi tập kết sản phẩm của những người thu lượm ve chai, phế liệu… khiến hành khách phải “tạm ngửi mùi rác” trong thời gian chờ xe buýt đến.

Nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh biến thành điểm tập kết ve chai. Ảnh: THÚY PHAN

Chị Bảo Ngọc, người thường xuyên bắt xe buýt tại trạm này chia sẻ: “Những chiếc xe của người thu lượm ve chai tập kết ngay điểm chờ xe buýt lấn chiếm diện tích, còn khiến không gian nơi đây có mùi rất khó chịu. Không hành khách nào có thể đứng đúng điểm để đợi xe buýt được. Thay vì đứng trong khu vực quy định, tôi thường phải đứng cách xa gần chục mét để tránh mùi hôi, khi thấy xe buýt đến gần mới vội chạy đến. Có lần, do tài xế không quan sát thấy hành khách chờ tại trạm chờ nên đã đi luôn, khiến tôi bị lỡ chuyến".

Vấn nạn căn cơ, khó xử lý dứt điểm

Trao đổi với PV, ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, cho biết hiện nay Trung tâm được phân cấp quản lý kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM, bao gồm hệ thống trạm dừng, nhà chờ xe buýt và thực hiện công tác duy tu, kiểm tra kết cấu các điểm dừng xe buýt để phát hiện các hư hỏng về kết cấu, các tình trạng chiếm dụng để kịp thời có biện pháp xử lý.

Đối với việc quản lý vỉa hè, bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè, bảo đảm công tác vệ sinh, mỹ quan đô thị (bố trí thùng rác, điểm tập kết rác, vệ sinh quét dọn, thu gom rác) và xử lý các tình trạng chiếm dụng lề đường, vỉa hè để đậu xe, buôn bán, xả rác, tập kết rác,… được giao cho Ủy ban nhân dân các quận/huyện và TP Thủ Đức thực hiện.

“Do đó, khi phát hiện các trường hợp xảy ra tình trạng chiếm dụng điểm dừng xe buýt Trung tâm không đủ thẩm quyền xử lý vi phạm, phải chuyển các thông tin đến các quận/huyện và TP Thủ Đức để hỗ trợ kiểm tra xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, vấn đề này chưa được xử lý căn cơ, dứt điểm, khi lực lượng chức năng có mặt thì việc chiếm dụng được thu dọn, hoàn trả mặt bằng nhưng khi lực lượng chức năng rời đi thì các đối tượng tiếp tục quay lại lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán” – ông Bảo cho hay.

Điểm dừng xe buýt trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh trở thành nơi bán đồ ăn. Ảnh: NGỌC THẢO

Nói về giải pháp, ông Bảo cho hay: Trung tâm xác định việc phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng các điểm dừng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn tài sản kết cấu hạ tầng tại các điểm dừng xe buýt là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP sẽ tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt TP.HCM và các đơn vị. Đồng thời, phía Trung tâm cũng xây dựng và đề xuất Sở Giao thông vận tải ký kết quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra xử lý tình trạng chiếm dụng hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các điểm dừng xe buýt, an toàn tài sản kết cấu hạ tầng xe buýt.

Nhiều điểm dừng xe buýt tại Quận 1, TP.HCM cũng bị chiếm dụng làm nơi đỗ của hàng loạt xe máy. Ảnh: NGỌC THẢO

Theo đó, trung tâm đang làm việc và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khai thác trên các tuyến xe buýt có trách nhiệm cung cấp kịp thời các thông tin về bất cập hạ tầng, tình trạng chiếm dụng, về an ninh trật tự, vệ sinh tại các điểm dừng xe buýt trên địa bàn TP để Trung tâm kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng chấn chỉnh, xử lý.

Trạm chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán. Ảnh: THÚY PHAN