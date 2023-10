17 năm sang Lào để trốn truy nã vẫn không thoát

Ngày 18-10, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết vừa phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng bắt Vừ Nênh Chư, đối tượng trốn truy nã17 năm về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Vừ Nênh Chư bị bắt sau 17 năm trốn truy nã.

Vừ Nênh Chư (quê bản Huồi Giảng 1, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Năm 2006, Chư phá rừng ở miền núi Nghệ An rồi bỏ trốn. Ngày 24-9-2006, Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã Chư về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Sau 17 năm sau (tháng 9-2023), Công an thị xã Hoàng Mai nhận được thông tin Chư (63 tuổi) đã chạy sang Lào thay tên đổi họ trốn lệnh truy nã, hiện đang lẩn trốn tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào.

Công an thị xã Hoàng Mai đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thành lập tổ công tác phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh trực tiếp sang Lào để xác minh thông tin và bắt giữ Chư.

Tổ công tác đã áp sát và khống chế nên Chư không kịp chạy tẩu thoát.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bàn giao Chư cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Đắc Lam