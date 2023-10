Hai vợ chồng bị bắt sau 24 năm trốn truy nã

(PLO)- Công an Long An vừa bắt giữ vợ chồng Nguyễn Văn Mai và Phan Thị Thủy, hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 4-10, thông tin Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Long An cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Mai (66 tuổi) và Phan Thị Thủy (65 tuổi, cùng ngụ xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), là đối tượng bị công an truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Trước đó, vào năm 1999, vợ chồng Mai-Thủy bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án 13 năm tù đối với Thủy và 6 năm tù đối với Mai.

Bị can Nguyễn Văn Mai bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA

Trong 24 năm lẩn trốn, Mai và Thủy liên tục thay đổi chỗ ở, lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong nước. Có lúc theo các tàu đánh cá trên biển và ít tiếp xúc với người lạ để che giấu thân phận và tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Bị can Phan Thị Thủy bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CA

Sau thời gian tìm kiếm, Công an Long An phối hợp Công an phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai tiếp cận bắt Mai và Thủy khi đang bán vé số trên địa bàn phường Long Bình.



1 phó giám đốc công ty về bất động sản ở TP.HCM bị truy nã (PLO)- Lợi dụng danh nghĩa công ty, Phan Rô Sel dùng thủ đoạn gian dối để lừa của một phụ nữ hơn 24 tỉ đồng.

HUỲNH DU