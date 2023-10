Truy bắt kẻ giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi rồi trốn truy nã

(PLO)- Một thanh niên giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Công an Hà Nội truy nã.

(PLO)- Sau khi đánh nạn nhân thương tích 86%, Hiền bỏ trốn nhiều nơi và hiện đang bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM truy nã.

(PLO)- Trần Đình Trung, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị Công an Hà Nội truy nã với cáo buộc hiếp dâm cô gái 20 tuổi tại một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai.

(PLO)- Sáu người đã phá gần 1 ha rừng gây thiệt hại 41m3 gỗ vừa bị công an huyện Lâm Hà bắt giữ.

(PLO)- Bị khởi tố để điều tra về tội giết người nhưng bị can Khoa đã bỏ trốn trước đó.

(PLO)- Bị can truy nã nhiều lần “cắt đuôi” lực lượng truy bắt, liên tục di chuyển qua nhiều địa phương và hiện đã sử dụng tên họ khác.

(PLO)- Công an phát lệnh truy nã, đồng thời tổ chức truy bắt ông trùm băng nhóm “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản tại chợ đầu mối hoa quả ở Bắc Giang.

(PLO)- Công an phát lệnh truy nã đối với bị can có vai trò tham gia điều hành hoạt động đường dây đánh bạc trực tuyến lên đến 1.500 tỉ đồng.

(PLO)- Trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu, Lin Yung Hsiang không có mặt ở địa chỉ cư trú, không rõ đi đâu nên Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã.

(PLO)- Công an thị xã La Gi, Bình Thuận đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai và Công an TP Pleiku phối hợp truy tìm người bán đất bằng giấy tay.