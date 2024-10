2 phụ nữ tử vong trong vụ lật xe khách ở Nghệ An 08/10/2024 17:46

(PLO)- Vụ lật xe khách ở Nghệ An khiến hai nạn nhân tử vong, hoàn cảnh của hai người này khó khăn.

Chiều 8-10, ông Xeo Văn Hợi-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bảo Thắng (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, đang trên đường đưa thi thể bà Xeo Thị Long (53 tuổi)-nạn nhân trong vụ lật xe khách , về quê nhà xã xã Bảo Thắng.

Hiện trường lật xe khách bên quốc lộ 7C. Ảnh: ĐL

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào lúc 4 giờ sáng 8-10, trên quốc lộ 7C (thường gọi đường N5, đoạn qua xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc), xe khách của hãng Thanh Tâm mang kiểm kiểm soát 37B- 022.06 chạy tuyến Mường Xén (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đi TP Vinh đã đâm vào cọc tiêu bên phải đường khiến xe lật nghiêng xuống mép ruộng. Vụ tai nạn làm hai phụ nữ tử vong là bà Long và bà Moong Thị T (51 tuổi, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) tử vong. Nhiều hành khách bị xây xước, hoảng sợ, kêu cứu.

Chiếc xe khách bị lật đang được cẩu lên. Ảnh: ĐL

Trong hai nạn nhân tử vong đều có hoàn cảnh khó khăn. Ông Hợi cho biết thêm, bà Long bắt xe khách đi thăm con trên đường bị tai nạn. Hiện cán bộ chính quyền địa phương đang cùng người thân lo tang lễ cho các nạn nhân.

Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.