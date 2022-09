2 xe khách tông nhau trên quốc lộ 1A ở Đồng Nai làm 4 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 8-9 trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) khiến một người chết và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày chiếc xe ô tô khách 77B-011.28 lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam đã va chạm với khách xe khách giường nằm biển kiểm soát 77F-000.08 lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau khi va chạm, xe khách 77F-000.08 tiếp tục va chạm với xe tải đang dừng chở hàng bên đường. Chiếc xe khách này chỉ dừng lại khi tông vào dải phân cách cứng trên đường.

Hậu quả của vụ tai nạn đã làm một người tử vong và 3 người trên xe khách 77F-000.08 bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, phần đầu của hai xe khách hư hỏng nặng.

Công an huyện Thống Nhất và Phòng CSGT Công an công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt kịp thời cùng với người dân đưa người bị thương đi cấp cứu, điều tra vụ tai nạn nạn giao thông