3 người trong đường dây gọi điện lừa dân bị khởi tố

(PLO)- Công an quận Tân Phú, TP.HCM, khởi tố, bắt tạm giam với ba người trong đường dây mạo danh ngân hàng lừa đảo cho vay với lãi suất 0 đồng.

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thạch (29 tuổi, tạm trú quận Bình Tân), Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Trần Văn Quân (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là đường dây chuyên mạo danh ngân hàng TPBank gọi điện cho người dân ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung để lừa đảo do Nguyễn Hồng Thạch cầm đầu. Tuấn và Quân được xác định có vai trò giúp sức.

Công an quận Tân Phú cũng lấy lời khai, sàng lọc, xử lý với hàng chục người là nhân viên do Thạch thuê mướn. Ngoài ra, hàng chục bị hại của đường dây cũng được công an lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Tân Phú cũng kêu gọi những người là nạn nhân của Thạch cùng đồng bọn hãy đến cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây chuyên gọi điện, giả mạo ngân hàng TPBank để cho vay với lãi suất 0 đồng.

Thạch đã thuê mướn tổng cộng 82 người làm việc tại căn nhà trên đường Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) để phục vụ việc lừa đảo.

Trong số này có 70 người được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 người làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu bị hại, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Hằng ngày, Thạch sẽ cung cấp danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn, lừa đảo.

Các nhân viên có nhiệm vụ mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank gọi điện để tư vấn, dẫn dụ khách vay vốn từ 20 đến 100 triệu với lãi suất 0%, đồng thời kiểm tra việc khách đóng phí bảo hiểm qua bưu điện.

Đối với những nhân viên chưa quen thì được Thạch in kịch bản để họ nhẩm thuộc, trả lời với khách hàng.

Mỗi nhân viên hàng ngày sẽ gọi điện thoại cho khoảng 50 người. Trung bình khoảng 2 đến 3 nạn nhân sập bẫy. Các nhân viên sẽ được trả từ 8 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, nếu dụ được thì mỗi khách sập bẫy sẽ được trả từ 100 đến 130 ngàn đồng/ nạn nhân.

Nếu khách hàng đồng ý thì phải đóng tiền bảo hiểm từ 1,7 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng tùy số tiền vay. Các nhân viên sau đó sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank nhằm lừa đảo.

Khi khách chốt vay, thì các nhân viên yêu cầu làm việc với bộ phận thẩm định và cung cấp các thông tin lý lịch liên quan để làm hồ sơ vay vốn, thẻ ATM. Thạch nắm được các thông tin này thì làm hồ sơ, thẻ ATM giả và thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng (địa chỉ: 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6) để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ATM ngân hàng TP bank giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên.

Khi các nạn nhân nhận được hồ sơ, kiểm tra thấy các giấy tờ hợp đồng vay vốn và thẻ ATM giả. Tưởng là thật, và nộp phí bảo hiểm khoản vay từ 1,7 đến 3,9 triệu đồng thì chính thức bị lừa đảo.

Bước đầu, Công an quận Tân Phú xác định đến thời điểm này, đường dây lừa đảo do Thạch điều hành hoạt động từ khoảng đầu tháng 8-2022 đến nay. Số tiền mà bọn chúng chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước lên tới hơn 10 tỉ đồng, riêng số lượng bị hại tại địa bàn TP.HCM là khoảng 600 người.

NGUYỄN TÂN