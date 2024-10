5 yếu tố có thể cản trở việc kiểm soát bệnh tiểu đường 25/10/2024 11:56

Bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết. Dưới đây là 5 yếu tố có thể là nguyên nhân gây trở ngại cho quá trình này.

Quản lý đường huyết là yếu tố quan trọng nhất trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Bạn đã thay thế đường bằng mật ong

Đường là một điều tối kỵ trong chế độ ăn kiêng của người tiểu đường. Đây là thứ bạn chỉ nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải, và thậm chí chỉ thỉnh thoảng. Nhưng thay thế đường bằng mật ong sẽ không có tác dụng.

Mặc dù mật ong có nhiều lợi ích, nhưng nó vẫn chứa đường tự nhiên. Việc tiêu thụ quá nhiều mật ong có thể làm tăng lượng đường trong máu. Bạn nên kiểm soát khẩu phần ăn khi ăn cả hai loại thực phẩm này.

Bạn đang ăn nhiều carbohydrate đơn giản

Bạn cũng nên tránh tiêu thụ nhiều carbohydrate đơn giản. Lý do là vì carbohydrate đơn giản được tiêu hóa nhanh và có thể gây ra sự gia tăng đột biến lượng đường trong máu.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ưu tiên các loại carbohydrate phức hợp để kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Carbohydrate phức hợp mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Vì vậy, hãy ăn yến mạch, hạt diêm mạch hoặc gạo lứt vào chế độ ăn uống của bạn.

Bữa ăn của bạn không có đủ protein

Protein giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường, giúp ổn định đường huyết. Do đó, việc đảm bảo lượng đường trong máu của bạn không dao động.

Bạn không bắt đầu bữa ăn của mình bằng chất xơ

Theo chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên luôn bắt đầu bữa ăn của mình bằng nguồn chất xơ để hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường. Hãy chọn một món salad ngon hoặc một món súp thịnh soạn. Điều này có lợi cho bạn vì chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp ổn định đường huyết và ngăn ngừa các đợt tăng đường huyết đột ngột. Mặt khác, việc bỏ qua chất xơ có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và giảm nhanh chóng.

Bạn không hoạt động thể chất

Một lý do khác khiến bạn không thể kiểm soát bệnh tiểu đường là do bạn không hoạt động thể chất. Bạn có thể tuân theo tất cả các hướng dẫn về chế độ ăn uống, nhưng bạn không hoạt động thể chất. Điều này có thể khiến cơ thể bạn khó kiểm soát lượng đường trong máu và có thể là lý do khiến lượng đường của bạn cao.