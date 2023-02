5.000 đồng/1 kg cam sành, người dân tranh thủ mua nhưng đừng quên điều này khi uống

(PLO)- Giá cam sành đang ở mức từ 5.000 đồng đã thu hút nhiều người tiêu dùng mua sắm nhưng theo chuyên gia việc ăn hoặc uống nước cam cần đúng cách, đúng thời điểm để mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Giá cam sành bán lẻ tại TP.HCM hiện còn 8.000 – 10.000 đồng/kg, nhiều địa điểm bán xổ giá chỉ còn 5.000- 6.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá cam giảm được các nhà vườn cho biết do tình trạng cung vượt cầu, bởi những năm gần đây nông dân mở rộng diện tích khiến sản lượng tăng cao, chưa kể cam ở khu vực miền Bắc cũng nhiều, điều này ảnh hưởng tới giá cam ra thị trường.

Dù giá rẻ, nhưng chất lượng cam khá ngon, nhiều nước, màu bắt mắt nên các điểm bán đều phần đa đều đông khách mua hàng.

Theo đánh giá của Viện dinh dưỡng quốc gia, trong bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam thì hàm lượng chất khoáng và vi khoáng có trong 100g cam bao gồm: canxi 34 mg, phốt pho 23 mg, sắt 0,4 mg, kẽm 0,22 mg, vitamin C 40 mg, folat 30 µg, vitamin A 8 µg, vitamin E 0.18 µg, β-carotene 29µg.

Chính vì thế đây là loại trái cây giàu vitamin và khoáng chất, giúp tăng đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo nên uống nước cam đúng cách, đúng thời điểm để đem lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe.

Theo Healthline, bạn không nên uống nước cam khi đói gây ảnh hưởng tới dạ dày, vì lượng vitamin C có trong cam có thể tương tác với axit có trong dạ dày, gây viêm loét nếu tiêu thụ lượng lớn. Tương tự, nếu uống nước cam khi vừa ăn no xong và uống vào ban đêm cũng có thể gây quá tải cho dạ dày. Do đó thời điểm tốt nhất để uống nước cam là từ 1 – 2 giờ sau bữa ăn sáng và ăn trưa.

Bên cạnh đó, người dân cũng nên tránh uống nước cam với sữa vì có thể gây ảnh hưởng tới tiêu hóa, làm chướng bụng, tiêu chảy… Bạn cũng không nên uống nước cam cùng lúc với thuốc kháng sinh, vì rất có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của thuốc, từ đó giảm tác dụng chữa bệnh.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến nghị người bệnh đái tháo đường nên cẩn trọng với việc uống nước cam hằng ngày vì chúng có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Do đó thay vì uống nước hãy ăn nguyên trái để vừa cung cấp thêm chất xơ cho cơ thể. Tuy vậy liều lượng tiêu thụ vẫn nên tuân theo tình trạng bệnh và chỉ định của bác sĩ.

Ăn nguyên quả hay vắt nước cam tốt hơn? Giữa ăn nguyên quả và vắt nước uống thì ăn nguyên quả sẽ tốt hơn vì toàn bộ chất, trong đó có chất xơ có trong quả cam sẽ đi vào cơ thể mình. Mặc dù vậy bạn cũng có thể uống một ly nước cam hoặc nước chanh để tăng thêm lượng nước vào cơ thể cũng được, và cũng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên không chỉ mỗi cam có vitamin C mà nhiều loại rau, quả khác cũng có như ổi, chanh… Vì vậy bạn nên ăn đa dạng thực phẩm.

Giữa ăn nguyên quả và vắt nước uống thì ăn nguyên quả sẽ tốt hơn vì toàn bộ chất, trong đó có chất xơ có trong quả cam sẽ đi vào cơ thể mình. Mặc dù vậy bạn cũng có thể uống một ly nước cam hoặc nước chanh để tăng thêm lượng nước vào cơ thể cũng được, và cũng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên không chỉ mỗi cam có vitamin C mà nhiều loại rau, quả khác cũng có như ổi, chanh… Vì vậy bạn nên ăn đa dạng thực phẩm. Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó chủ tịch Hội dinh dưỡng Việt Nam

Mỗi ngày ăn một quả cam, điều gì sẽ xảy ra với sức khỏe của bạn? (PLO)- Ăn cam mỗi ngày không chỉ giúp đường ruột bạn trở nên khỏe mạnh mà còn giảm vết nhăn trên da, giúp bảo vệ tim mạch...

HẠ QUYÊN