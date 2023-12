7 lý do bạn nên ăn cà rốt hàng ngày

Theo The Times of India, cà rốt là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời như kali, chất chống oxy hóa và vitamin A, cùng nhiều chất dinh dưỡng khác. Beta-carotene, một loại carotenoid, là chất dinh dưỡng làm cho cà rốt có màu cam và cũng giúp tăng cường sức khỏe. Nó chuyển đổi thành vitamin A khi tiêu thụ trong thực phẩm và làm cho các loại trái cây và rau quả khác có màu vàng hoặc cam.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của cà rốt.

Cải thiện tầm nhìn

Cà rốt giàu beta-carotene, một chất chống oxy hóa mà cơ thể bạn chuyển đổi thành vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh quáng gà, giúp bạn khỏe mạnh.

Cà rốt cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tuyệt vời như kali, chất chống oxy hóa và vitamin A rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: NHẬT LINH

Cải thiện sức khỏe làn da

Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa như carotenoids và vitamin C, giúp cơ thể và làn da của bạn tránh xa mọi bụi bẩn bên ngoài và chống lại các tổn thương gốc tự do, từ đó thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Lượng vitamin C có trong cà rốt còn hỗ trợ sản xuất collagen, giữ cho làn da của bạn luôn tươi trẻ và đàn hồi.

Tăng cường miễn dịch

Là nguồn cung cấp vitamin B6 và C dồi dào. Cả hai loại vitamin đều góp phần tạo nên hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và giúp tránh xa mọi loại nhiễm trùng, cúm hoặc bệnh tật xảy đến với bạn. Ngoài ra, vitamin B6 hỗ trợ sản xuất kháng thể giúp bạn phục hồi nhanh chóng sau khi bị nhiễm trùng.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Cà rốt rất giàu chất xơ, là nguồn quan trọng để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nó hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh và nhu động ruột thường xuyên, giúp bạn luôn tràn đầy sinh lực và năng động suốt cả ngày. Ngoài ra, chất xơ còn ngăn ngừa táo bón và đầy hơi để bạn không phải đối mặt với một ngày tồi tệ.

Giảm cân

Cà rốt là sự lựa chọn tuyệt vời để giảm hoặc duy trì cân nặng vì hàm lượng calo thấp và chất béo thấp. Thêm vào đó, nó có hàm lượng nước và chất xơ cao giúp bạn cảm thấy no. Bản chất no của chúng giúp hạn chế cơn đói, giảm cảm giác thèm ăn vặt không cần thiết. Với thành phần giàu chất dinh dưỡng, cà rốt hỗ trợ giảm cân bằng cách giảm ăn quá nhiều giữa các bữa ăn.

Giảm mức cholesterol

Cà rốt chứa chất xơ hòa tan, giúp liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa và ngăn chặn sự hấp thụ của nó vào máu. Điều này có thể góp phần làm giảm mức cholesterol "xấu" và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Cải thiện sức khỏe não bộ

Cà rốt có một số chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe của não. Các vitamin như K1, folate và kali đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng nhận thức và duy trì trí nhớ, theo The Times of India.

NHẬT LINH