9 thực phẩm chay giúp thận khỏe mạnh

(PLO)- Một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm cả thực phẩm chay, thực sự có thể góp phần vào sức khỏe của thận

Theo Doctor NDTV, một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm cả thực phẩm chay, thực sự có thể góp phần vào sức khỏe của thận. Thực phẩm chay thường giàu chất dinh dưỡng thiết yếu trong khi ít chất béo bão hòa và cholesterol, thúc đẩy sức khỏe của tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thận.

Dưới đây là 9 siêu thực phẩm chay bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để có sức khỏe thận tốt hơn:

Rau bina (rau chân vịt)

Rau bina là một nguồn giàu chất sắt, canxi và vitamin B9. Nó hỗ trợ sức khỏe tổng thể của thận và giúp giảm nguy cơ sỏi thận. Bạn có thể thêm rau bina vào món hầm, món hầm và thậm chí là sinh tố.

Hạnh nhân

Được đóng gói với chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa, hạnh nhân chứa hàm lượng magiê cao và giúp kiểm soát huyết áp, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của thận. Tuy nhiên, hãy đảm bảo ăn chúng với lượng vừa phải vì hạnh nhân có lượng calo cao.

Diêm mạch (quinoa)

Quinoa là một nguồn protein hoàn chỉnh và cũng rất giàu chất xơ và axit amin thiết yếu, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe của thận.

Cải xoăn

Được bổ sung nhiều vitamin A và C, cũng như sắt và canxi, cải xoăn là một siêu thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ chức năng thận tổng thể.

Quả việt quất

Những quả mọng nhỏ này chứa nhiều chất chống oxy hóa và được biết đến với đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm tổn thương thận do stress oxy hóa.

Hạt chia

Hạt chia là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, axit béo omega-3 lành mạnh và protein từ thực vật. Chúng có thể giúp thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh và kiểm soát lượng đường trong máu, điều này rất quan trọng đối với chức năng thận.

Đậu lăng

Giàu chất xơ, protein và sắt, đậu lăng là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe thận vì chúng có thể điều chỉnh lượng đường trong máu và thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh.

Khoai lang

Chứa nhiều chất xơ và vitamin A và C, khoai lang có lợi cho sức khỏe thận do hàm lượng kali thấp so với khoai tây thông thường.

Bông cải xanh

Được đóng gói với chất chống oxy hóa, chất dinh dưỡng và chất xơ, bông cải xanh hỗ trợ sức khỏe thận bằng cách giảm viêm và cải thiện tiêu hóa, theo Doctor NDTV.

NHẬT LINH