Sáng 3-9, sau khi xuất hiện 3 F0 trong cộng đồng ở xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An), ông Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và PGS-TS Dương Đình Chỉnh- Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã tới họp khẩn với huyện Diễn Châu.



Ông Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo huyện Diễn Châu.

3 ca F0 ở cộng đồng tại xã Diễn Hồng gồm: bà HTS (62 tuổi), bà PTT (53 tuổi), anh NXS (25 tuổi). Ba người này có yếu tố dịch tế liên quan đến bệnh nhân NXT (con trai của bà HTS) là lái xe ô tô đường dài Bắc-Nam.

Ngày 22-8, tài xế T. đi xe tải từ Đồng Nai về đến xã Diễn Hồng thì xuống xe, vượt qua chốt cứng và trốn về nhà, không khai báo y tế.

Trong quá trình ở nhà, tài xế thường xuyên mời một số bạn bè về nhà uống bia rượu, khi huyện đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị16.

Đến 30-8, T. rời nhà đi vào Đồng Nai, ngày 1-9, làm test nhanh dương tính. Ngày 2-9, anh T. được làm xét nghiệm PCR khẳng định anh dương tính với virus SARS-CoV-2.



Xã Diễn Hồng trưng dụng Trường Mầm non Diễn Hồng làm điểm cách ly.

Tại cuộc họp khẩn, sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Giám đốc Sở y tế tỉnh Nghệ An chỉ đạo, cần khẩn trương truy vết, không để khoảng trống, sớm khoanh vùng dập dịch, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những đối tượng liên quan.

Đặc biệt, huyện Diễn Châu phải tiếp tục quan tâm quản lý di biến động dân cư và các khu cách ly tránh lây chéo. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tạo sự đồng lòng trong người dân ủng hộ và phát huy tính tự giác trong chống dịch…

Ông Bùi Đình Long ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của huyện Diễn Châu trong chống dịch thời gian qua và giao huyện triển khai ngay các nội dung: Tiếp tục điều tra, truy vết các đối tượng liên quan. Khẩn trương phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm ngay các đối tượng liên quan đến 3 bệnh nhân nêu trên. Bố trí đủ các khu cách ly, trong đó cần khởi động khu cách ly có thu phí.

Huyện cần tăng cường quản lý di biến động dân cư- vấn đề sống còn của chống dịch. Tiếp tục phát huy Tổ COVID cộng đồng. Chuẩn bị sẵn sàng kịch bản để chuyển trạng thái chống dịch phù hợp…



Người dân trao quà hỗ trợ lực lượng trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Diễn Hồng.

Riêng xã Diễn Hồng, một số nội dung huyện triển khai như: ký cam kết trong toàn dân thực hiện chống dịch lãnh đạo xã nắm chưa rõ; việc quản lý di biến động dân cư chưa tốt, đã để tình trạng trốn chốt, không khai báo y tế, để xảy ra lây nhiễm các ca cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Ban thường vụ huyện ủy Diễn Châu tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng trong thời gian 14 ngày để xem xét vai trò, trách nhiệm.

Đề nghị công an củng cố hồ sơ, tiến hành điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, yêu cầu tạm đình chỉ công tác Trưởng công an xã Diễn Hồng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An giao Sở y tế Nghệ An thành lập tổ chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ huyện Diễn Châu chống dịch đạt hiệu quả.