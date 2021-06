Ngày 24-6, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ hơn 7 kg ma túy.

Hiện, BĐBP An Giang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 15-6, lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc BĐBP An Giang và Công an huyện An Phú tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới.



Số ma túy lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: LĐ

Khi đi đến khu vực xã Khánh An, tổ công tác phát hiện một thanh niên ôm thùng nhựa màu trắng, đi từ vỏ lãi lên bờ có biểu hiện nghi vấn.

Thấy lực lượng chức năng, người này liền nhảy xuống sông rồi bơi qua phía bờ Campuchia nhưng bỏ lại thùng nhựa.

Kiểm tra thùng nhựa, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có một bọc nilon chứa 20 gói hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng, được ép thành khối.

Tổ công tác đã lập biên bản niêm phong, đưa đi giám định. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, 20 gói chất rắn màu trắng, có trọng lượng 7,0614 kg trên là ma túy.



Số ma túy được ép thành khối lớn. Ảnh: LĐ

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã gửi công văn đề nghị Ty Công an tỉnh Kandal bắt, bàn giao nghi phạm có liên quan đến vận chuyển ma tuý qua biên giới.

Công an tỉnh Kandal có công văn trả lời, đã bắt được 2 nghi phạm liên quan theo lệnh bắt giữ của Toà án tỉnh Kandal về tội vận chuyển ma tuý nên sẽ chịu xử lý theo pháp luật Campuchia.