1 tuần công an bắt 7 vụ đánh bạc ở TP.HCM

Ngày 10-2, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết trong tuần (từ ngày 31-1 đến 6-2) đã tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp các loại tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ đảm bảo trật tự an toàn xã hội sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.



Công an bắt quả tang một vụ vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa

Qua triển khai các biện pháp, công tác kết hợp nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an TP đã điều tra khám phá 41 vụ phạm pháp hình sự, bắt 75 người. Đã triệt phá 17 vụ, 30 người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong tuần, công an cũng phát hiện, xử lý 7 vụ/75 nghi phạm đánh bạc ăn tiền trái phép. Đơn cử như hôm 2-2, Công an quận 12 đã kiểm tra, phát hiện hai vụ đánh bài ăn tiền với 24 đối tượng tham gia trên địa bàn phường Thạnh Xuân, phường Hiệp Thành (quận 12). Qua kiểm tra công an quận thu giữ hai bộ bài tây, 54.500.000 đồng.

Công an cũng phát hiện và xử lý bảy vụ/bảy đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; đề xuất ban hành chín quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường với tổng số tiền 671 triệu đồng.

Từ ngày 31-1 đến 6-2, trên địa bàn TP xảy ra 11 vụ cháy, làm bị thương một người; tổ chức cứu nạn, cứu hộ bốn vụ.

Tổ công tác 363 Công an TP và công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 21 vụ/25 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội; phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP được đảm bảo. Công an TP.HCM đã chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông ra vào TP, các địa bàn giao thông tập trung trọng điểm không để xảy ra phức tạp vào giờ cao điểm.

Công an TP thành lập các tTổ kiểm tra chuyên đề về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông.

Kết quả đã phát hiện, xử lý 1.947 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ (có 41 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn) và 98 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước khoảng 1,820 tỉ đồng. Công an cũng ghi nhận xảy ra năm vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết năm người, bị thương một người và 26 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 21 người; hư hỏng tổng cộng 32 phương tiện các loại.