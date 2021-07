Chiều 10-7, Công an tỉnh An Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa thực hiện khám xét nhà nhiều địa điểm liên quan đến đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo hơn 150 cán bộ chiến sĩ tiến hành khám xét nhà của Mười Tường ở xã Đa Phước, huyện An Phú và 15 địa điểm địa bàn TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ thêm 36 kg vàng; 1,27 triệu USD, trên 1,7 tỉ cùng nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng.

Sau khi công an khám xét đã có ba người ra đầu thú, khai nhận liên quan đến đường dây buôn lậu vàng của Mười Tường.



Lực lượng công an áp giải Mười Tường đến nơi khám xét. Ảnh: QM



Công an phát hiện nhiều đô la và tiền mặt tại các nơi khám xét. Ảnh: QM



Số vàng và tiền mặt công an thu giữ được sau khám xét. Ảnh: QM