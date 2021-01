2 thanh niên chạy xe tải đi lừa đảo 31 vụ trong vòng 1 tháng

Ngày 20-1, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lịch Sinh (33 tuổi), Võ Văn Cẩm (34 tuổi, cùng ngụ xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, Bình Định) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Võ Văn Cẩm (trái) và Nguyễn Lịch Sinh khi bị công an bắt. Ảnh: CACC

Theo Trưởng Công an TP Tuy Hòa, bước đầu Sinh và Cẩm khai chỉ trong hơn một tháng qua, hai thanh niên này đã gây ra 31 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Hai bị can trên khai đã lấy được một laptop, 19 điện thoại di động, hai nhẫn vàng, hơn 26 triệu đồng của nhiều nạn nhân.



Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Tuy Hòa, Sinh và Cẩm lái xe tải 51C-321.42 đến đỗ ở các khu vực đông dân cư, gần trường học…

Trên xe, họ xếp nhiều thùng, bao bì của các loại hàng hóa có giá trị lớn như bếp ga, bếp từ, điện thoại di động, laptop… Khi thấy người dân tập trung đến xem, hai thanh niên trên tự xưng là nhân viên giao hàng của một công ty nổi tiếng.



Chiếc xe tải mà Sinh và Cẩm dùng để đi lừa đảo. Ảnh: CACC

Mỗi khi chọn được người để lừa đảo, Sinh và Cẩm nói do xe bị hư, nhờ họ mang hàng đến giao hàng, nhận tiền giúp tại một địa chỉ nào đó rồi quay trở lại nơi đỗ xe.

Hai thanh niên hứa sẽ trả tiền công, đồng thời đưa cho người do đi giao hàng một chìa khóa xe tải để làm tin. Đổi lại, Sinh và Cẩm yêu cầu người đi giao hàng đưa cho hai thanh niên này tiền hoặc tài sản có giá trị để làm tin, khi giao nhận hàng xong sẽ nhận lại.

Khi người được nhờ tưởng thật, đi giao hàng, Sinh và Cẩm chiếm đoạt tiền, tài sản rồi điều khiển ô tô tải bỏ trốn.