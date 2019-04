20 người dương tính với ma túy trong quán karaoke ở Vĩnh Long

Ngày 14-4, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa bắt quả tang hàng chục thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng karaoke.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 20 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an xã Phước Hậu, huyện Long Hồ bất ngờ kiểm tra Cơ sở karaoke Happy Garden (ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) do ông Chiêu Văn Minh Châu (42 tuổi) làm chủ đã phát hiện 33 thanh niên (ở 2 phòng) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.



Hàng chục nam nữ dương tính ma túy trong quán karaoke Happy Garden.

Tại hiện trường công an còn thu giữ một bịch nylon, một đĩa bằng sành chứa tinh thể màu trắng, hai viên nén màu xanh, nghi là ma túy và một số dụng cụ để sử dụng.

Kết quả test nhanh cho thấy có 20 thanh niên (9 nữ, 11 nam) dương tính với ma túy.

Lực lượng Công an đã đưa nhóm thanh niên về làm việc để điều tra xử lý theo quy định.