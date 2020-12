4 người trong vụ hỗn chiến ở An Giang ra đầu thú

Liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng ở An Giang, ngày 21-12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên, cho biết đã có thêm bốn người ra đầu thú.

Những người này gồm Trần Anh Cường (tự Cường lé, 43 tuổi), Trần Thanh Hoàng (tự Hoàng Nhí, 38 tuổi), Lưu Văn Khánh (Long Thành, 35 tuổi) và Đinh Quốc Lợi (tự Mập, 19 tuổi).



Bốn người liên quan đến vụ hỗn chiến vừa ra công an đầu thú. Ảnh: CACC

Như PLO đưa tin, ngày 5-12, sau khi xảy ra hỗn chiến ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Bùi Quốc Quân (31 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng chín người khác đi xe 16 chỗ về lại Bình Dương.

Khi đến địa bàn phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên thì bị một nhóm chặn đường, đập bể kính xe ô tô và dùng dao tự chế gây thương tích cho sáu người trên xe với tỉ lệ từ 3% đến 27%, ô tô bị hư hỏng nặng gây thiệt hại hơn 113 triệu đồng.

Sau khi gây án nhóm người này bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Công an TP Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích; đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với năm người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khẩn trương truy bắt và tuyên truyền vận đồng bốn người trên đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục truy tìm, vận động những người liên quan ra đầu thú để điều tra xử lý theo quy định.