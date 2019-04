69 người đang 'phê' ma túy tại quán bar ở Bến Tre

Ngày 16-4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Bến Tre đang tiếp tục xác minh xử lý 69 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar New Club (QL60, đoạn thuộc ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre).



Quán bar New Club - nơi phát hiện hàng chục người sử dụng ma túy.

Trước đó đêm 13-4, Đoàn kiểm tra liên ngành 814 và 178 tỉnh đã bất ngờ kiểm tra quán bar New Club. Tại thời điểm này, Đoàn kiểm tra phát hiện có một túi nylon bên trong chứa chất bột màu xanh nghi là ma túy nằm dưới nền gạch. Trong quán lúc này có hơn 140 người, nhiều người có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy nên đoàn đã bàn giao cho lực lượng chức năng Công an TP. Bến Tre thụ lý.



Ngay khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng Công an TP. Bến Tre tiến hành thử test nhanh số người có mặt tại quán bar trên. Kết quả có 69 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Công an đã lập hồ sơ xử lý hành chính 69 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó, có 48 nam và 21 nữ). Đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của chủ quán bar New Club.