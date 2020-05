Bắt giam người chồng sát hại vợ câm điếc

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tới (câm điếc bẩm sinh; 31 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội giết người.



Phạm Văn Tới khóc sau khi sát hại vợ câm điếc. Ảnh: CTV

Khoảng 9 giờ 15 sáng 16-5, Công an tỉnh Quảng Nam nhận tin báo về việc chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, vợ Phạm Văn Tới) là người câm điếc, bất tỉnh tại nhà riêng, trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, dây chuyền và nhẫn vàng trên người bị mất.

Sau đó, chị Tuyết được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày.

Qua điều tra, công an xác định chị Tuyết chết do ngạt nước, tài sản không bị mất.