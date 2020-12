Bắt kẻ giả danh người ở VKSND Tối cao để lừa chạy án

Ngày 7-12, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Trần Quốc Công (51 tuổi, quê Đắk Lắk), bị can trốn truy nã 14 năm.

Theo công an, ngày 17-8, con ruột bà PTNH (37 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) bị Công an TP Long Xuyên bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do có quen biết từ trước nên bà H. nhờ Công giúp.



Trần Quốc Công. Ảnh: CACC

Lúc này, Công nói dối đang công tác tại Vụ 5 thuộc VKSND Tối cao, có thể lo cho con bà H. được trắng án, thậm chí còn được đi ngành công an. Công yêu cầu bà H. đưa tổng cộng 2,7 tỉ đồng để lo việc chạy án.

Đến sáng 6-12, trong lúc nói chuyện, Công dọa bà H. có liên quan đến vụ việc rửa tiền mà Cục đang điều tra đang làm và đề nghị bà H. cùng đi Hà Nội để lo việc. Nghi ngờ Công lừa đảo nên bà H. đi tố cáo Công.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh mời Công về làm việc. Qua làm việc, cơ quan điều tra nghi ngờ Công sử dụng giấy tờ tùy thân giả.

Công cũng thừa nhận đã nhận của bà H. 1,7 tỉ đồng.



Các giấy tờ Trần Quốc Công sử dụng nghi là giả. Ảnh: CACC

Tiếp tục xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Công là bị can bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy nã từ ngày 21-4-2006 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an TP Long Xuyên đã làm các thủ tục bàn giao Trần Quốc Công cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà H., Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.