Bắt nghi phạm 69 tuổi nhiều lần làm nhục bé 8 tuổi

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nghe (69 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Trần Văn Nghe

Thông tin ban đầu, chiều tối 12-6, NY (8 tuổi) xin gia đình đi xem tivi ở nhà ông Nghe.

Sau đó không thấy con gái về nên gia đình đi tìm thì thì phát hiện bé từ dưới sàn nhà của Nghe chạy lên. Thấy con biểu hiện lạ nên gia đình gặng hỏi thì biết sự việc và trình báo công an.

Được biết, từ khoảng tháng 5 đến 12-6, Nghe đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với NY.