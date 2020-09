Bắt nhóm đòi nợ thuê tạt sơn tiệm lẩu cá kèo ở quận 3

Ngày 18-9, Công an quận 3 (TP.HCM) vừa chuyển hồ sơ, đối tượng trong vụ án nhóm đòi nợ thuê dùng sơn, chất bẩn tạt vào quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 (số 10 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.





Giám đốc Hiếu hiện đã bỏ trốn. Ảnh CA

Theo điều tra ban đầu, mới đây bà Dương Ngọc H. (vợ ông Nguyễn Hoàng A.) và gửi đơn lên Công an quận 3 trình báo về việc bị nhắn tin đe dọa; quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 mà gia đình kinh doanh cũng bị tạt sơn, chất bẩn.

Theo trình báo, ông A. đã mất hơn ba năm. Mới đây, bà H. bị người phụ nữ tên NTT. (ngụ quận 1) dẫn người đến đòi nợ nhưng không đưa ra bằng chứng về việc ông A. nợ nần.

Ông A. và bà T. được cho là có quan hệ tình cảm vào khoảng năm 2010. Cuối năm 2017, bà T. liên hệ đòi hơn 106.000 USD và 200 triệu đồng khi ông A. đang điều trị bệnh ở Singapore. Sau đó, ông A. xác nhận với con gái là mình đã mượn bà T. hơn 1,2 tỉ đồng nhưng không có bất kỳ giấy tờ gì. Sau đó ông A. qua đời vào tháng 10-2017.

Hai bên là bà T. và gia đình ông A. không thỏa thuận được việc giải quyết số tiền nợ. Ban đầu, bà T. được xác định đã ký hợp đồng, ủy quyền cho Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (trụ sở tại huyện Nhà Bè) do Bùi Công Hiếu (36 tuổi, quê Hải Phòng) làm giám đốc. Theo thỏa thuận được ký kết, nếu việc đòi nợ thành công số tiền 60.450 USD thì Công ty Thái Dương sẽ được chia 30%.

Mẹ con bà T., Hiếu và nhân viên của công ty này đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 đòi tiền. Tuy nhiên, gia đình bà H. không đồng ý trả do phía bà T. không đưa ra được các giấy tờ vay mượn nợ.

Hiếu sau đó chỉ đạo cho đàn em dùng sơn tạt quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 vào các ngày 31-7, 1-8 và 5-8.

Ngày 5-9, nhóm đàn em của Hiếu gồm Vũ Ngọc Tú (27 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Minh (27 tuổi, quê Thái Bình), Nguyễn Trọng Lai (42 tuổi, ngụ Ninh Bình) và Nguyễn Đinh Toàn (25 tuổi, ngụ Hà Nội) đã đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 tạt sơn. Vụ việc khiến các thực khách gặp một phen náo loạn.

Công an sau đó vào cuộc, bắt cả nhóm tạt sơn. Từ đó, lực lượng chức năng xác định vai trò của Hiếu.

Hiếu sau đó bỏ trốn. Theo cơ quan chức năng, Hiếu đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) truy nã về hành vi tàng trữ bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công ty Thái Dương đã bị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Hiện công an đang truy tìm Hiếu và tiếp tục điều tra, làm rõ.