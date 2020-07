Bắt nhóm trộm bánh xe ô tô Camry trong đêm

Ngày 19-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Anh (31 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ), Phan Hùng Sơn (39 tuổi) và Thạch Lê Thanh (30 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CTV.

Do nghiện, không có tiền mua ma túy nên rạng sáng 17-7, Sơn, Thanh cùng một nghi can khác (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Biết khu vực Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (phường Tân Phong) thường có xe ô tô đậu nhưng không có người trông coi nên các nghi can bàn nhau mang dụng cụ tháo bánh xe.

Khi thấy chiếc xe ô tô hiệu Camry đang đậu ở khu vực này nhưng không có người trông coi nên các nghi can đã tháo ốc vít lấy trộm một bánh xe mang về phòng trọ.

Thấy trộm đơn giản và được Quốc Anh giúp sức nên ngay trong đêm nhóm nghi can tiếp tục quay lại địa điểm cũ tháo thêm một bánh của chiếc xe trên mang về phòng trọ của Sơn bàn cách tiêu thụ. Tuy nhiên các nghi can chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an điều tra bắt giữ.

Theo trình báo của bị hại, 2 bánh xe bị lấy trộm trị giá khoảng 50 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để phục vụ công tác điều tra.