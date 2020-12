Bắt trai Tây 'dỏm' lừa tiền bằng chiêu nhận quà từ nước ngoài

Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1982, trú tại huyện Tánh Linh, Bình Thuận) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an cũng làm rõ hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của người này.



Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh Q.MINH

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo của chị T. (trú xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil) về việc chị bị một kẻ lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt số tiền 78 triệu đồng.

Theo trình báo, tháng 9-2020, chị T. tham gia mạng xã hội Facebook, và được một tài khoản mang tên Sem Thetmeesal nhắn tin kết bạn, làm quen hẹn hò, yêu đương.

Sau đó, người này giới thiệu là có quốc tịch Mỹ và muốn tặng quà cho chị T., đồng thời giới thiệu nhân viên giao hàng sẽ hướng dẫn chị cách nhận quà.

Những ngày sau đó, người này tiếp tục nhắn tin cho chị T. và nói rằng quà đã về đến sân bay Việt Nam, sau 14 ngày sẽ nhận được quà.

Đến ngày 21-9, chị T. nhận được điện thoại từ một số máy lạ giới thiệu là nhân viên hải quan và yêu cầu chị T. phải đóng 38 triệu đồng tiền phí hải quan để nhận quà từ nước ngoài gửi về. Tin lời, chị đã nộp tiền vào tài khoản của một ngân hàng theo yêu cầu của người gọi điện.

Đến ngày 22-9, người này tiếp tục gọi điện và yêu cầu nộp thêm 40 triệu đồng để hoàn tất thủ tục nhận quà. Chị T. tiếp tục nộp thêm 40 triệu đồng vào tài khoản mà người này cung cấp.

Tuy nhiên, đợi mãi không nhận được quà, chị T. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Ngọc Tuấn chính là nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T. nên ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tuấn để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét nơi ở của Tuấn, cảnh sát thu giữ 10 điện thoại di động, hai ổ cứng, chín thẻ ngân hàng các loại và một số giấy tờ khác.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn như trên, Tuấn và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại khác với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, trong năm 2020, đơn vị đã phát hiện, điều tra làm rõ năm vụ, sáu nghi phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Do đó, Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, bảo mật các tài khoản cá nhân nhất là trong việc sử dụng các mạng xã hội facebook, zalo...

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn nghi ngờ hoặc khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, ngăn chặn, xử lý.