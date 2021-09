Ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, Dũng và bà VTN sống chung với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, Dũng thường ghen tuông, ra tay hành hung mẹ con bà N. nên bị bà N. đuổi khỏi nhà.

Tức giận, Dũng đã mua xăng nhằm phóng hỏa giết mẹ con bà N.



Bị can Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: QM

Vào rạng sáng 5-9, Dũng lấy xăng rưới vào nhà rồi châm lửa đốt. Thời điểm này mẹ con bà N. cùng cháu ngoại đang ngủ trong nhà.

Người dân phát hiện lửa liền cùng nhau cứu hỏa và đưa được gia đình bà N. ra ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9-9, công an đã bắt giữ Dũng khi đang trốn ở phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên.

Theo công an, Dũng có sáu tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.