Bí thư Đồng Nai khen công an triệt phá băng Loan 'cá'

Ngày 8-5, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho các đơn vị vì có thành tích xuất sắc triệt xóa băng nhóm nhóm hoạt động “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm tiểu thương do Nguyễn Quốc Tuấn (tự Tuấn Cá, 43 tuổi) và vợ là Lý Thị Loan (tự Loan Cá, 39 tuổi, ngụ phường Hóa An, TP Biên Hòa) cầm đầu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, đây là băng nhóm có thủ đoạn tinh vi, manh động, gây bức xúc, bất an trong quần chúng nhân dân trong thời gian dài.



Đàn em của Loan "cá" bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trong thư khen, Bí thư Nguyễn Phú Cường xác định: Đây là những chiến công của lực lượng Công an tỉnh đã tiếp tục củng cố niềm tin của người dân đối với quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung, hoạt động của lực lượng Công an tỉnh nói riêng, nhất là trong giai đoạn người dân lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID- 19, góp phần xây dựng môi trường xã hội an ninh, an toàn...



Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Nguyễn Phú Cường biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm….

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Thuộc - Bí thư huyện Vĩnh Cửu cũng có gửi thư cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tổ chức triệt xóa thành công băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi năng và đòi nợ thuê tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) do Lý Thị Loan cầm đầu.

Bí thư huyện ủy Vĩnh Cửu nhấn mạnh, đây là băng nhóm hoạt động phức tạp, với thủ đoạn tinh vi, rất manh động và liều lĩnh, gây ảnh hướng xấu đến an ninh, trật tự trong khu vực và bất an trong nhân dân, nhất là bà con tiểu thương. Chiến công này đã củng cố niềm tin, khích lệ nhân dân dân trong phong trào đấu tranh với các loại tội phạm....

Trước đó, ngày 5-5, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn Lý Thị Loan (39 tuổi, thường gọi Loan “cá”, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) cùng đàn em gồm: Hoàng Thị Tuyết Nhung, Lê Trung Hiếu, Đặng Thái Quốc, Đỗ Xuân Dũng, Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Công Đại, Vũ Minh Tiến và Nguyễn Thanh Tuân (đều ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm chồng của Loan là Nguyễn Quốc Tuấn (thường gọi Tuấn "cá").

Đây là băng nhóm chuyên hoạt động bảo kê, thu tiền của những người buôn bán tại các khu chợ công nhân ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) và khu vực chợ Hóa An (TP Biên Hòa) nhiều năm nay khiến các tiểu thương bức xúc.

Hằng ngày vợ chồng Loan “cá” phân công các đàn em đi tiền bảo kê của các hộ kinh doanh theo ngày và theo tháng. Nếu những người bán hàng rong không ổn định nhóm này thu theo ngày từ 20.000-50.000 đồng/ngày, những hộ kinh doanh có cửa hàng thu theo tháng mỗi hộ phải đóng 1-1,5 triệu đồng/tháng.

Những trường hợp không chịu đóng tiền bảo kê sẽ bị nhóm này hành hung, phá hàng hóa và không cho buôn bán.