Bộ Công an nói gì về vụ nổ súng làm 4 người chết ở Củ Chi?

Trưa 30-1, trao đổi với PLO, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ trưởng Tô Lâm đã cử Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ trực tiếp vào chỉ đạo công tác vây bắt.

Theo tướng Xô, hiện có khoảng 500 chiến sĩ công an được huy động. Công an TP.HCM cũng đang triển khai các phương án vây bắt.

Tướng Xô cũng cho biết do nghi phạm đang cầm súng quân dụng, kỹ năng sử dụng thuần thục, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho lực lượng công an cũng như người dân, do vậy công an có thể tiêu diệt nếu chống trả.

Như PLO đã thông tin, chiều 29-1, Lê Quốc Tuấn (Tuấn Thủy) và Lê Quốc Minh (tự Siđa) đi xe máy mang súng AK tới điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Mâu thuẫn trên sới bạc khiến Tuấn nổ súng bắn chết bốn người, bị thương một người.

Đến sáng 30-1, hàng trăm cảnh sát đã bao vây khu vực rừng tràm ở các xã Trung An, Phú Hòa Đông của huyện Củ Chi, nơi nghi kẻ sát nhân đang ẩn náu để vây bắt.