Camera an ninh ghi nhận kẻ giết người, cướp tài sản tẩu thoát

Ngày 23-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai Đinh Thanh Bình (32 tuổi, quê Đồng Nai) điều tra theo thẩm quyền vụ giết người và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú.



Nạn nhân là bà DTH (54 tuổi, ngụ quận Tân Phú).



Bình nhanh chóng bị công an bắt sau khoảng 12 giờ gây án. Ảnh: CA

Theo điều tra, sáng 15-3, ông MT (ngụ quận Tân Phú, là chồng bà H.) ngủ dậy thì phát hiện vợ đã tử vong trong phòng ngủ, trên người có vết thương, chảy máu, cạnh đó có một con dao.

Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét. Qua hình ảnh camera an ninh, ghi nhận có một người đàn ông tẩu thoát khỏi hiện trường, trên tay cầm một túi nylon màu sáng.

Qua giám định, công an xác định nạn nhân tử vong vào khoảng từ 2 giờ 30 đến 3 giờ ngày 15-3, do mất máu vì bị vật nhọn nghi dao đâm nhiều nhát vào người.



Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Ngoài ra, trên người nạn nhân còn có một số vết bầm, khả năng cao hung thủ đã có giằng co trước khi dùng dao sát hại. Công an nhận định ban đầu vụ việc có thể là giết người, cướp tài sản.

Làm việc với công an, chồng nạn nhân cho biết hung thủ đã lấy đi một số tiền của gia đình dùng buôn bán hàng ngày.

Từ những manh mối ban đầu, nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Công an quận Tân Phú đã tỏa đi nhiều hướng, rà soát các đối tượng tình nghi.



Lãnh đạo UBND quận Tân Phú đã biểu dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú. Ảnh CA

Lúc này, một nguồn tin quý giá từ người dân cung cấp, trước thời gian xảy ra vụ án, họ phát hiện người đàn ông tên Bình thường xuất hiện tại khu vực.

Qua rà soát, công an xác định Bình không có nơi sống và công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Sau khi vụ án mạng được phát giác, Bình không có ở khu vực.

Qua truy xét, đến 19 giờ cùng ngày (tức khoảng 12 giờ sau khi xảy ra vụ án), công an ập vào căn nhà ở quốc lộ 22 bắt giữ Bình. Tại cơ quan điều tra, người này đã thừa nhận, rạng sáng 15-3, đã đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà H. với mục đích trộm tài sản nhưng bị nạn nhân phát hiện.

Trong lúc lục tìm tài sản thì bà H. phát hiện định la lên thì Bình áp sát, bịt miệng đè nạn nhân xuống. Trong lúc giằng co, Bình thấy con dao gần đó nên đã lấy dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Để động viên và ghi nhận thành tích của các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án nhanh, trong ngày 18-3, thay mặt ông Phạm Minh Mẫn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tân Phú đã biểu dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú.