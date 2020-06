Cháy xe tải cẩu tự hành, tài xế tử vong trong cabin

Trưa 29-6, một vụ cháy xe tải có cẩu tự hành đã xảy ra tại xóm Yên Thịnh, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Vụ cháy khiến tài xế Lê Xuân Lợi (33 tuổi, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong, hai người khác may mắn thoát nạn.



Hiện trường vụ cháy xe tải. Ảnh: PC

Vào thời điểm nêu trên, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ chiếc xe tải 37C-037.87 đang cẩu bia mộ từ trên xe xuống. Người dân đã tìm cách dập lửa và gọi cảnh sát PCCC.

Sau đó, Đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường khẩn trương dập lửa.

Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, công tác chữa cháy gặp khó khăn. Chiếc xe bị cháy rụi. Hai người khác ở trên xe may mắn thoát nạn. Riêng anh Lợi là tài xế xe tải tử vong.



Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa. Ảnh: PC

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, nguyên nhân dẫn đến sự cố là cẩu tự hành vướng vào đường dây điện cao thế khi đưa bia mộ từ trên thùng xe xuống.

Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra vụ việc.