Cô giáo hốt hoảng phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng

Ngày 1-12, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của anh LHĐ (47 tuổi, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An).



Khu vực phát hiện vụ việc.

Sáng cùng ngày, cô giáo CTT (công tác tại Trường Tiểu học Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đến kiểm tra căn phòng trọ cho thuê (tại thôn Đồng Hoa, xã Đồng Thành).

Khi mở cửa phòng trọ, cô hốt hoảng phát hiện anh Đ. đã tử vong trong phòng.

Công an xã Đồng Thành đã đến bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Yên Thành. Gần thi thể anh Đ. lực lượng công an có phát hiện, thu giữ một chiếc kim tiêm.

Được biết đêm 30-11, anh Đ. đến thuê phòng trọ trên để ở, đến sáng hôm sau thì phát hiện anh đã tử vong.