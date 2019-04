Con nợ đánh gục nhân viên công ty đòi nợ được tại ngoại

Ngày 20-4, Công an thị xã Đông Triều cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã khởi tố bị can đối với Đỗ Đức Lân (45 tuổi, trú xã Yên Thọ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Nhóm nhân viên đòi nợ bị Đỗ Đức Lân đánh gục tại nhà

Cơ quan tố tụng đã tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với 3 nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh, kết quả có hai nạn nhân có thương tích, một người bị thiệt hại 6%, một người bị 2%.



Căn cứ vào yêu cầu của người bị hại, cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bị can tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác theo khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự. Xác định đây là tội phạm thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều đã thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, năm 2014, vợ chồng Đỗ Đức Lân vay của ông Dương Văn Thành (66 tuổi, trú phường Mạo Khê) 400 triệu đồng với lãi suất 8 triệu đồng/ tháng. Từ tháng 3-2018, ông Thành nhiều lần gọi điện nhưng Lân không trả. Gần đây, ông Thành lên mạng biết Công ty cổ phần dịch vụ Hưng Thịnh (phường 15, Bình Thạnh, TP HCM) cung cấp dịch vụ đòi nợ thuê, đã ký hợp đồng uỷ quyền cho công ty này đòi nợ số tiền trên.

Ngày 6-4, Công ty Hưng Thịnh cử năm nhân viên đến nhà Đỗ Đức Lân để đòi số tiền vay. Khi đến nơi, hai nhân viên đứng ở ngoài, còn ba người là Nguyễn Đình Quý (36 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP HCM), Trịnh Văn Năm (31 tuổi) và Nguyễn Văn Hồng (36 tuổi, cùng trú Thanh Hoá) vào nhà Lân để đòi nợ. Tại nhà của Lân, giữa hai biên xảy ra mâu thuẫn, Lân đã dùng gậy đánh golf đánh gục ba nhân viên công ty đòi nợ.