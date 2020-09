Công an 2 tỉnh phối hợp triệt xóa điểm tài xỉu hơn 300 triệu

Ngày 1-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa triệt xóa điểm lắc tài xỉu ăn tiền, bắt giữ 31 con bạc.



Các con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: QM

Qua công tác nắm tình hình, chiều 31-8, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Chợ Mới đã phục kích điểm lắc tài xỉu ăn tiền tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Phát hiện có công an, những người đánh bạc nhanh chân bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ 31 người (trong đó có 12 nữ).

Trên chiếu bạc và trên người các con bạc, công an thu giữ gần 300 triệu đồng.

Theo công an, đây là sòng bạc quy tụ nhiều con bạc trong và nhiều tỉnh lân cận tham gia sát phạt.