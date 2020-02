Công an Đồng Nai triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm

Qua hai tháng (từ ngày 15-12-2019 đến 15-2-2020) tấn công trấn áp, tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được giữ vững ổn định.

Tội phạm hình sự được kéo giảm, tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội được đấu tranh quyết liệt. Tỉ lệ điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Cụ thể, phạm pháp hình sự xảy ra 162 vụ, giảm tới 60 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Các địa phương giảm mạnh nhất TP Biên Hòa, TP Long Khánh, huyện Nhơn Trạch và Cẩm Mỹ. Công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá 17 băng nhóm, 121 đối tượng, trong đó có bốn nhóm, 36 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”.

Đặc biệt triệt phá băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” do Đặng Quang Toàn (tự Toàn đen) cầm đầu, gây rối tại BV đa khoa Tâm Hồng Phước (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), với tám người có liên quan bị bắt giữ và triệt phá băng “tín dụng đen” tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa.



Nhiều băng nhóm bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.

Những vụ bắt “nóng” nhanh nghi can trộm trên 500 triệu đồng tại cửa hàng kinh doanh điện thoại FPT (phường Tam Hòa, TP Biên Hòa), bắt giữ an toàn Trần Duy Chinh, dùng súng tấn công lực lượng công an, thu giữ một khẩu súng K54, 29 viên đạn, hai hộp tiếp đạn, một quả lựu đạn tại huyện Tân Phú.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương đã đấu tranh mạnh với tội phạm cờ bạc nên trong cao điểm vừa qua đã phát hiện, triệt phá được 102 tụ điểm, bắt xử lý 612 người.

Công an triệt xóa 18 vụ, 52 nghi can hoạt động mại dâm. Công an cũng đã bắt, vận động đầu thú được 35 đối tượng truy nã (trong đó có 11 đối tượng nguy hiểm).

Trên lĩnh vực tội phạm về ma túy, công an đã phát hiện, triệt phá 174 vụ, 434 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có vụ Huỳnh Thanh Tùng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 359 g ma túy tổng hợp; triệt phá vụ hai đối tượng tàng trữ và sản xuất trái phép chất ma túy, thu 1.044 viên thuốc lắc cùng một số dụng cụ, hóa chất dùng để điều chế chất ma túy.

Về đấu tranh, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường công an đã phát hiện 121 vụ, 133 đối tượng vi phạm về thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, khoáng sản. Đã xử phạt hành chính 68 vụ, 76 đối tượng với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng thời gian vừa qua.

Giám đốc cũng yêu cầu lực lượng tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đang còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí, “diệt nạn giặc trộm cắp”, “tín dụng đen”, tội phạm về ma túy, cờ bạc, tội phạm hoạt động theo băng nhóm.

Ngoài ra cần đẩy mạnh kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở lưu trú, nhất là các quán “bar”, karaoke, nhà cho thuê nhằm phát hiện các đối tượng vi phạm pháp luật.