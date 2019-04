Công an dùng nhiều xe tải chở tang vật vụ ma túy ‘khủng’

Chiều 18-4, Trung tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An ráo riết truy lùng một nghi can người nước ngoài, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc). Người này được công an xác định là cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia mà công an đã triệt phá trong ba ngày qua.



Trong ngày, công an cũng thực hiện việc khám xét nơi ở của bốn nghi phạm trong đường dây này.

Cụ thể, sáng 18-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng khám xét nhà ở của Nguyễn Văn Phú ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, một mắt xích trong đường dây ma túy “khủng”. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ một số giấy tờ, tài liệu liên quan, không thu được tang vật ma túy.

Một cán bộ UBND xã Khánh Sơn cho hay: Phú sau khi xuất ngũ thì đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Phú có vợ đang làm việc ở TP Vinh, Nghệ An.



Đoàn xe tải có cảnh sát hộ tống chở tang vật từ Công an huyện Quỳnh Lưu về trụ sở Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.LAM

Ông Tô Bá Thắng, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, cho biết: “Thời gian qua Phú chưa có tiền án, tiền sự gì và thường sống ở TP Vinh, thi thoảng mới về quê nhà. Hoàn cảnh gia đình Phú cũng khó khăn, không giàu có. Không biết thế nào mà Phú lại lọt vào đường dây ma túy lớn như vậy”.

Công an cũng khám xét nhà của Võ Mạnh Linh ở thị trấn Nam Đàn nhưng không phát hiện thêm ma túy.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn, cho hay địa phương vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh khám xét nơi ở của Linh (làm nghề lái tàu đường sắt). Linh là đối tượng liên quan đến đường dây ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá tại ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên, TP Vinh, Nghệ An. Linh có công việc ở đường sắt ổn định, vợ làm ở bệnh viện huyện. “Nhiều người ngạc nhiên khi Linh dính dáng với đường dây ma túy lớn” - ông nói.

Cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã khám xét nơi ở của hai nghi can trong chuyên án cùng ở TP Vinh, Nghệ An.

Hiện toàn bộ tang vật liên quan đến chuyên án đã được các ô tô tải chở từ Công an huyện Quỳnh Lưu vào Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục phân loại, giám định, phục vụ công tác điều tra.

Như chúng tôi đã đưa tin, sau một tháng xác lập chuyên án ma túy, sáng 17-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu quyết định phá án. Khi mọi nẻo đường bị chốt chặn ở huyện Quỳnh Lưu, nhóm buôn ma túy đã vứt lại tang vật bên quốc lộ 48B (thuộc địa phận xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu).

Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được bốn nghi can. Tang vật vứt lại bên đường gồm 23 bao tải chứa hơn 700 kg ma túy đá. Khám xét kho hàng của Nguyễn Thị Tâm (trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu), công an thu giữ 50 loa thùng, 50 bao tải chứa ma túy và một cân đĩa loại 50 kg.

Theo công an, nhóm người này đưa ma túy vào Việt Nam bằng cách giấu trong các loa thùng, sau đó tiêu thụ trong nước và chuyển ra nước ngoài.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.