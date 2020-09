Công an làm việc với người đăng sai sự thật lên Zalo, Facebook

Phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, công an huyện Thạnh Phú mời làm việc với ông Cao Vĩnh P. (56 tuổi, ngụ xã An Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội zalo và facebook cá nhân.



Ông Cao Vĩnh P. tại buổi làm việc với công an. Ảnh: C.A

Tại cơ quan công an, ông P. khai nhận do có bức xúc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre nên ngày 23-8-2020 ông Phúc dùng tài khoản zalo và facebook cá nhân của mình đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre.

Trong các bài viết, ông dùng các từ ngữ mang tính quy chụp "giành ăn", "làm trái ngược quy định..." trong việc thu hồi, quản lý đất quốc phòng.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, ông P. đã thừa nhận hành vi đăng tải nội dung trên của mình là sai sự thật, đã gỡ bỏ bài viết.

Lực lượng chức năng đã giáo dục, nhắc nhở ông P. về sai phạm trên và người này đã viết cam kết không tái phạm.