Công an nói lý do chưa khởi tố vụ xe Lexus tông đám tang

Chiều 16-4, trao đổi với PLO, Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vẫn chưa khởi tố vụ xe Lexus có biển số tứ quý 49X- 6666 tông vào đội di quan đám tang làm bốn người chết, sáu người bị thương hôm 11-4 tại TP Quy Nhơn.



Ông Nguyễn Đức Huyện quỳ lạy sau khi gây tai nạn.

Theo Phó giám đốc Công an Bình Định, kết quả điều tra ban đầu xác định trước khi gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, chiếc xe Lexus đang đậu xe xếp hàng để chuẩn bị đi đưa tang. Người điều khiển chiếc xe này là ông Nguyễn Đức Huyện, Chủ tịch Hội Doanh nhân Bình Định (cũng là chủ một khách sạn lớn ở TP Quy Nhơn). Lúc đó, xe đang trong tình trạng nổ máy để chạy máy lạnh vì ông Huyện nằm trong xe chờ đi đưa tang.

“Ông Huyện khai là lúc đó có một người đến vỗ vào cửa xe, bảo chạy lên thì xe bất ngờ vọt chạy lên. Kết quả khám nghiệm xác định chiếc xe này đang chạy bình thường, không có sự cố kỹ thuật gì”.

Theo Đại tá Ninh, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ để xác định nguyên nhân vì sao xe bất ngờ vọt chạy lên. Từ đó mới xác định ông Huyện vi phạm điều khoản nào của Luật Giao thông đường bộ. "Nếu giả sử ông này cố tình đạp ga thì tội khác chứ không phải tội vi phạm giao thông. Nếu như cố ý thì nó khác rồi!”- Đại tá Nguyễn An Ninh thông tin.



Phó giám đốc Công an Bình Định xác nhận với PV kết quả điều tra xác định người điều khiển xe Lexus sau khi gây tai nạn có nồng độ cồn nhưng không nói rõ bao nhiêu. “Có nồng độ cồn là vi phạm rồi! Đối với người điều khiển ô tô, luật không quy định nồng độ cồn vì cấm hoàn toàn. Mặt khác, ông này không cần nồng độ cồn đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng rồi”- Đại tá Ninh cho biết thêm hiện cơ quan điều tra vẫn chưa tạm giữ đối với ông Nguyễn Đức Huyện.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Đức Huyện thừa nhận có uống một ly rượu ngâm hành tím để trị bệnh gút trong lúc ăn cơm trưa hôm đó. Sau khi ăn cơm trưa, ông điều khiển xe của mình đến đậu ở góc đường gần nhà có đám tang rồi ngồi trong xe chờ đưa tang. Đến hơn 13 giờ, có người đến gõ cửa kính xe bảo đi tới.

Theo ông Huyện, ông nhìn sau lưng để xem có thể lùi xe được không vì lúc đó phía trước rất đông người. “Tôi không nhớ lúc đó tay tôi gạt trúng cần số hay chủ động đưa cần số tới. Lúc đó đi tới cũng không được, lùi cũng không được vì đông người quá nên có thể tôi kéo cần số về "mo". Bỗng dưng xe rồ lên. Tôi ráng né đám cúng đang diễn ra bởi rất nhiều người và cố đạp thắng nhưng không được.

Khi xe dừng lại, tôi xuống xe chạy lại chỗ tai nạn thấy người bị thương nhiều quá. Nhiều người nói tôi vừa tông họ. Lúc đó, tôi chỉ biết quỳ xuống lạy”- ông Huyện nói.

Trong ngày 16-4, BS Hồ Việt Mỹ, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết hiện sáu nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên đã qua cơn nguy kịch. Trong đó, có một người đã ổn định và xuất viện, còn lại năm người đang được tiếp tục điều trị.