Công an TP.HCM bắt gọn nhóm cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh

Ngày 2-4, tại Trung tâm Báo chí TP, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin vụ dùng súng cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh hôm 27-3.

Cướp manh động vào ngày cuối tuần

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02, Công an TP.HCM, lúc 21 giờ 55 ngày 27-3, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, đi xe máy vào cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.



Nhóm cướp khai rằng nợ nần, không việc làm do đợt dịch COVID-19 nên nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Ảnh: CA

Người ngồi sau nhảy xuống, rút súng đi bộ tới nhân viên ở bên ngoài và lùa người này vào bên trong. Đối tượng còn lại cũng dừng xe, rút dao dài 45 cm tiến vào bên trong cửa hàng.

Cả hai lớn tiếng chửi bới đe dọa các nhân viên bên trong. Một người dí súng vào nữ thu ngân để lấy tiền, người còn lại lấy đi chiếc CPU máy tính.

Theo đó, nhóm này lấy đi số tiền 74 triệu đồng và CPU máy tính. Cả hai sau đó tẩu thoát vào con hẻm số 1 trên đường Sơn Kỳ (quận Tân Phú).



Tang vật gồm xe máy, súng, dao... mà nhóm này sử dụng để cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh. Ảnh: CA

Theo trưởng Phòng PC02, sau khi vụ cướp xảy ra, ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC02 cùng Công an quận Tân Phú phối hợp với Bộ Công an, công an 24 quận/huyện điều tra, truy xét.

“Mục đích lấy chiếc CPU máy tính của nhóm này là nhằm làm mất đi hình ảnh từ các camera an ninh. Chứng tỏ nhóm này đã có tính toán từ trước” - chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nói.

Nhiều trinh sát hình sự tích cực truy xét, đến ngày 30-3 thì toàn bộ nhân dạng, lý lịch của nhóm đối tượng cướp manh động đã được xây dựng. Một kế hoạch phối hợp với công an các tỉnh là địa bàn di chuyển của đối tượng được vạch ra.

Cướp xong trốn về quê

Công an xác định Lê Quốc Bảo (24 tuổi, quê xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi; tạm trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) là người đã trực tiếp điều khiển chiếc xe máy hiệu Exciter biển số 59Z2-120.03 chở theo đối tượng cầm súng.



Bảo (bên trái) và Phú cùng tang vật tại trụ sở công an. Ảnh: CA

Bảo cũng chính là người đã cầm con dao khống chế các nhân viên nhằm cướp tiền.

Bảo ở trọ trên địa bàn phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) cùng với vợ là Tạ Ngọc Cao Phương My (24 tuổi, quê xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau khi gây án, Bảo về phòng trọ sắp xếp đồ đạc, thay đổi nhân dạng rồi chở vợ bằng xe máy tẩu thoát về quê. Công an cũng xác định My có biết chuyện chồng đi cướp cửa hàng.



Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vụ cướp Bách Hóa Xanh. Ảnh cắt từ clip.

Hai vợ chồng Bảo bị bắt tại xã Đức Chánh. Làm việc nhanh, thanh niên này khai nhận đã phối hợp, bàn bạc với Lê Quang Phú (27 tuổi) là người ở cùng xã cũng tạm trú ở phường Tây Thạnh (quận Tân Phú).

Ngoài ra, sau khi gây án, Phú cũng được xác định là người đã chở Bảo đi phi tang biển số xe máy giả và chiếc CPU máy tính ở khu vực hồ bơi trên đường Chế Lan Viên (quận Tân Phú).

Nhóm này khai người cầm súng tên là Việt, làm việc ở Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận).

Hai ngày hôm trước khi tiến hành cướp, nhóm này đã tụ họp ở nơi ở của Bảo để bàn bạc, lên kế hoạch cướp tài sản. Vai trò, trách nhiệm của từng người được vạch sẵn như ai là người cầm súng, ai chạy xe, ai tẩu tán tang vật.



Khẩu súng tang vật vụ án hiện đang được công an điều tra. Ảnh: CA

Đến ngày 1-4, Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, quê xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) bị bắt ở tỉnh Bình Thuận.

Nguyên do là cả nhóm đều đang nợ nần, do dịch bệnh COVID-19 không có công ăn việc làm. Riêng Việt thì thiếu nợ ngân hàng. Cả nhóm lên kế hoạch cướp để vừa trả nợ ngân hàng, vừa tiêu xài cá nhân.

Nhóm này sau khi cướp thì thay hình đổi dạng, tháo biển số giả rồi tẩu thoát mỗi người một hướng.

Công an thu giữ được một khẩu súng dạng rulo màu trắng cùng sáu viên đạn, hai con dao, chiếc xe máy biển số 59G1-359.28 mà Bảo điều khiển, một chiếc xe SH cùng 3 triệu đồng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam với cả ba người nói trên. Riêng vợ của Bảo là My hiện đang tiếp tục được lấy lời khai làm rõ vai trò.