Đà Nẵng: 1 cơ sở dùng giếng khoan sản xuất nước đóng bình

Ngày 14-5, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở nước uống đóng bình thuộc công ty TNHH sản xuất và thương mại Tâm Bình (Hòa Châu, huyện Hòa Vang).

Công an cũng lấy mẫu nước đi xét nghiệm để có căn cứ xử lý.



Công an bắt quả tang cơ sở dùng nước giếng khoan để sàn xuất nước uống đóng bình. Ảnh: Truyền hình An ninh Đà Nẵng cung cấp

Trước đó, ngày 13-5, Công an xã Hòa Châu phối hợp cùng Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an huyện Hòa Vang kiểm tra cơ sở trên, do ông Trương Minh Tâm (33 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) làm chủ.

Công an phát hiện cơ sở này đang sản xuất nước uống đóng bình bằng nguồn nước ngầm (giếng khoan). Loại nước đóng bình nhãn hiệu Cocobay.

Theo quy định, các cơ sở sản xuất nước uống đóng bình phải sử dụng nước máy.

Được biết, cơ sở này hoạt động từ cuối năm 2018, không có giấy phép khai thác nước ngầm. Trước đó, phòng Cảnh sát Môi trường đã từng kiểm tra và nhắc nhở chủ cơ sở về những vi phạm tương tự.