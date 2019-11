Đề nghị thăng hàm cho trung úy công an tử nạn

Trưa 21-11, Công an tỉnh Long An cho biết đã có văn bản đề nghị Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) thăng cấp bậc hàm trước niên hạn, lên thượng úy đối với Trung úy Tống Duy Tân - cảnh sát hình sự huyện Cần Đước, người bị tử nạn khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm.



Liên quan đến vụ việc dẫn đến cái chết của Trung úy Tống Duy Tân, Công an huyện Cần Đước đã ra quyết định bắt khẩn cấp Lê Thành Đoán (26 tuổi), Trần Hà Anh (17 tuổi, cùng ngụ xã An Phú Đông, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM).



Đồng đội và người dân đến viếng đám tang Trung úy Tống Duy Tân.

Công an xác định những người này đã dùng bột ớt ném vào lực lượng truy đuổi khiến Trung úy Tống Duy Tân bị té ngã, tử vong.

Như tin đã đưa, rạng sáng 14-11, Trung úy Tân cùng đồng đội tuần tra trên địa bàn huyện Cần Đước. Đến khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, tổ tuần tra phát hiện kẻ giạn trộm xe ba gác máy tại nhà ông Trần Hồng Thắm (46 tuổi) nên tổ chức bắt giữ.

Phát hiện công an, nhóm trộm bỏ chạy, Trung úy Tân cùng đồng đội gí sát. Bất ngờ, một trong số những người chạy cầm gói bột ớt ném về phía hai công an. Nhóm trộm còn quăng cả xe máy cản trở sự truy đuổi.



Trung úy Tống Duy Tân mất đi, để lại đứa con thơ mới 6 tháng tuổi.

Trước sự chống đối trên, Trung úy Tân té xuống đường, chấn thương sọ não, ba ngày sau thì tử vong.

Trước đây Trung úy Tống Duy Tân là lính nghĩa vụ, hết thời hạn, anh thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Năm 2018, ra trường, anh về công tác tại Công an huyện Đức Huệ (Long An).

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, công tác xa nhà nên khoảng giữa năm 2019 Công an tỉnh Long An tạo điều kiện cho Trung úy Tân về công tác tại Công an huyện Cần Đước để có điều kiện chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau kể từ khi về đơn vị mới thì xảy ra sự việc trên.