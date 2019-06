Đề nghị truy tố vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

Ngày 3-6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố năm bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 từng gây chấn động cả nước.



Bị can Phạm Văn Khuông (trái) và Triệu Thị Chính. Ảnh: hagiang.edu.vn

Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Triệu Thị Chính và Phạm Văn Khuông (hai cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang), Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng phòng Khảo thí), Vũ Trọng Lương (cựu phó trưởng phòng Khảo thí), Lê Thị Dung (cựu phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang).

Trong số trên, Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài bị cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung bị cáo buộc phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Riêng bị can Triệu Thị Chính bị cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, bà Chính là Phó chủ tịch hội đồng, trưởng ban chấm thi Hội đồng thi THPT tỉnh Hà Giang.

Cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT cũng chính là người trực tiếp điều hành Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm.



Hai bị can Nguyễn Thanh Hoài (trái) và Vũ Trọng Lương.

Kết luận điều tra khẳng định các bị can đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để thực hiện hành vi sửa đáp án, nâng điểm cho 107 thí sinh.

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo báo chí kỳ họp 36, trong đó tập trung nhiều nội dung liên quan đến các vụ gian lận điểm thi tại ba tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình khẩn trương tiến hành kiểm tra, kiểm điểm, xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Sơn La, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đối với một loạt cán bộ cấp cao của tỉnh này. Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La.