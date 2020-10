Điều tra vụ 4 tàu cá ngư dân bốc cháy dữ dội

Sáng 10-10, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tiếp tục phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ cháy bốn tàu đánh cá khi đang neo đậu ở cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).



Hiện trường vụ cháy bốn tàu cá ở cảng cá Lạch Quèn. Ảnh: NT

Cụ thể, khoảng 20 giờ đêm 9-10, một tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu đang neo đậu ở cảng cá Lạch Quèn thì bị bốc cháy. Ngư dân và người dân đã nỗ lực dập lửa cứu tàu nhưng do trên tàu có nhiều dầu cùng các ngư cụ dễ cháy nên lửa lan rất nhanh.

Sau đó, lửa đã cháy lan sang ba tàu đánh cá công suất từ 500 đến 700 CV cũng đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn.

Ngay lúc đó, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã khẩn trương điều động 35 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và nhân dân tìm mọi biện pháp đưa các tàu đang neo sát với các tàu cá đang bị cháy ra xa để tránh cháy lan.

Trong đêm, Bộ chỉ huy đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều động thêm 55 cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Diễn Thành, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An khẩn trương đến hiện trường tham gia chữa cháy.



Cảnh sát chữa cháy nỗ lực dập lửa cháy tàu. Ảnh: NT

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cũng huy động 10 xe chữa cháy các loại và các phương tiện chuyên dụng cùng 50 cảnh sát chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp triển khai chữa cháy.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu đã huy động gần 40 cán bộ, nhân viên cùng tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả.



Bốn con tàu đánh cá công suất lớn đã bị cháy rụi. Ảnh: NT

Lực lượng chữa cháy đã nỗ lực khống chế để lửa không lan ra rộng và di chuyển các tàu thuyền ở gần đó đến địa điểm khác.

Đến 0 giờ sáng 10-10, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên bốn con tàu đã bị cháy rụi, hư hỏng nặng, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm, hiện đang thống kê thiệt hại và thăm hỏi động viên các ngư dân bị thiệt hại trong vụ cháy.

Bốn tàu cá bị cháy, hỏng Tàu NA-93031-TS của anh Trần Văn Ngọc (48 tuổi, trú xóm 5, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu). Tàu NA-95095-TS của anh Đậu Văn Tình (42 tuổi, trú xóm 4, xã Sơn Hải). Tàu NA-95003-TS của anh Hồ Văn Tám (44 tuổi, trú xóm 5, xã Sơn Hải). Tàu NA-95432-TS của anh Phạm Văn Tuấn (38 tuổi, trú xóm Thọ Đồng, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu).