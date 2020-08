Đồng Nai: 19 bánh heroin và 8kg ma túy đá trong phòng trọ

Ngày 1-8, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04- Bộ Công an) phá chuyên án ma túy lớn.



Nghi can Ngô Văn Tính.

Đêm 30-7, thực hiện kế hoạch triệt phá chuyên án ma túy của C04, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bao vây một phòng trọ tại khu phố Bình Hóa (phường Hóa An, TP Biên Hòa) bắt Vũ Hoàng Nam (28 tuổi ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước)

Tại đây, công an khám xét thu giữ 19 bánh heroin với tổng trọng lượng 7k và 8kg ma túy đá được đối tượng “ngụy trang” trong các gói giống trà và cất giấu vào tủ đồ, cùng các dụng cụ pha chế, cân đo ma túy.

Nghi can Nam khai nhận đã 2 lần trực tiếp đến khu vực quận Bình Tân (TP.HCM) nhận mua ma túy theo sự chỉ đạo của người tên là Ngô Văn Tính sau đó đem về cất giấu tại phòng trọ.

Khi có đầu mối cần mua ma túy, Tính điện thoại Nam qua đem ma túy đi bán cho nhiều người tại khu vực TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Nam có nhiệm vụ xác định đúng người mua giao ma túy, còn tiền mua ma túy thì đã thanh toán trực tiếp với Tính.



Lực lượng công an kiểm tra số ma túy Nam để trong phòng trọ.

Mở rộng điều tra, đêm ngày 31-7, lực lượng công an cũng đã bắt giữ Ngô Văn Tính (42 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP Biên Hòa; tạm trú phường Hóa An- TP.Biên Hòa), khi đang ẩn náu tại khu vực huyện Định Quán. Tính được xác định là nghi can cầm đầu đường dây ma túy lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành khác mà Bộ Công an đang điều tra.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, thời gian qua, từ công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán ma túy với quy mô lớn, có liên quan đến nhiều tỉnh, thành và cả từ nước ngoài.

Được biết, các nghi can trong đường dây ma túy này vận chuyển từ khu vực biên giới Campuchia đưa vào địa bản các tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai…để tiêu thụ.