Giả dịch vụ chuyển tiền Western Union để lừa đảo

Không cung cấp mã OTP cho người khác Bộ Công an cảnh báo: Người bán hàng qua mạng thông qua hệ thống chuyển tiền quốc tế cần cảnh giác, thận trọng, xác minh kỹ thông tin và chỉ thực hiện giao dịch trên các website chính thức của các tổ chức tài chính, ngân hàng. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác. Hạn chế công khai ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên mạng. Tài khoản dùng để giao dịch online không nên để số dư quá lớn. Khi phát hiện hoặc bị lừa đảo, người dân cần thông báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (địa chỉ http://bocongan.gov.vn hoặc http://mps.gov.vn).