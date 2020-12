Giải cứu thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc, bắt 2 nghi phạm

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp cùng Công an huyện Tương Dương và huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bắt giữ Cụt Văn Dao (24 tuổi, trú bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), một mắc xích quan trọng trong đường dây lừa bán trẻ em sang Trung Quốc.



Cụt Văn Dao tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, kẻ lôi kéo Dao vào đường dây mua bán trẻ em là Cụt Văn Út (32 tổi, trú bản Nà Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đã bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, trước đây, Út có quen biết với một người phụ nữ tên Vân (quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) làm ăn sinh sống và lấy chồng ở Trung Quốc.

Vân cùng Út đã móc nối, cấu kết đưa người sang Trung Quốc bán lấy tiền. Nếu Út lừa đưa được các cô gái ra biên giới phía Bắc giao cho Vân thì Vân trả tiền công cho Út mỗi nạn nhân là 5 triệu đồng. Bố, mẹ của các cô gái là nạn nhân được trả số tiền 100 triệu đồng.

Út đi rủ Dao cùng tham gia vào đường dây trên. Tháng 4-2019, Dao đến nhà rủ em họ là Cụt Thị X. (13 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) vào miền Nam làm công nhân, công việc nhẹ nhàng, lương cao.



Cụt Văn Út bị bắt giữ. Ảnh: CA

Tin lời anh Dao, cháu X. đã đi cùng để vào miền Nam làm việc. Tuy nhiên, Dao lại giao cháu X. cho Út đưa sang Trung Quốc bàn giao cho Vân bán.

Cháu X. đã bị bán cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá 8 vạn nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng).

Sau hơn một năm bị bán, cháu X. đã được Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hơp Tổ chức Rồng Xanh giải cứu đưa về quê nhà ở Nghệ An.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.