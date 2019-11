Giấu hơn 10 bánh heroin, 21.000 viên hồng phiến dưới mái ngói

Tối 28-11, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã triệt phá thành công đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, bắt bốn đối tượng, thu giữ hơn 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá, 21.000 viên ma túy tổng hợp.



Giang cùng các nghi can bị bắt giữ.

Sau thời gian điều tra, mai phục, lúc 4 giờ sáng 28-11, ban chuyên án Công an huyện Yên Thành phối hợp với cơ quan chức năng bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Giang (59 tuổi, trú xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Khám xét nơi ở của Giang, công an phát hiện, thu giữ 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp được Giang cất giấu dưới mái ngói nhà.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Yên Thành tiếp tục bắt giữ Hoàng Doanh Điệp (38 tuổi, trú xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), Nguyễn Công Cương (36 tuổi, trú xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành) và Phạm Văn Hùng (42 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành).



Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Khám xét nhà đối tượng trên, Công an huyện Yên Thành thu thêm 200 g heroin, gần 1.000 viên ma túy tổng hợp, hai xe ô tô con.

Giang là kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia trên. Bước đầu, Giang khai đã mua ma túy từ Lào rồi mang ra phía bắc và vào miền Nam tiêu thụ.