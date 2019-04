Hiệu trưởng THPT Thủ Thừa bị đình chỉ thêm 4 tháng

Ngày 10-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Long An cho biết, Sở này đã có quyết định đình chỉ công tác thêm bốn tháng nữa đối với ông Nguyễn Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa, Long An để cơ quan điều tra làm rõ việc ông Đức liên quan đến lập khống chứng từ gây thiệt hại tài sản, sai phạm trong lập quỹ và đấu thầu căn tin, bãi giữ xe… trong trường học.



Trường THPT Thủ Thừa.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ra đã ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Đức do có nhiều vi phạm trong công tác tổ chức, xây dựng các công trình tại trường. Cùng với đó, Sở GD&ĐT tỉnh Long An cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Văn Đức.



Qua phản ánh của nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Thủ Thừa, đoàn thanh tra huyện Thủ Thừa vào cuộc kiểm tra công tác tổ chức, xây dựng các công trình tại trường THPT Thủ Thừa. Trong đó có công trình xây dựng hàng rào khu vực hành chính của trường.

Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện hồ sơ, chứng từ được lập khống để quyết toán gây thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều sai phạm khác như: lập quỹ, đấu thầu căn tin, bãi giữ xe… trong trường học.