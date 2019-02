Xuyên Tết truy kẻ giật túi du khách ở quận 1 bị ghi hình

Thạch Thanh Tuyền (tự Dồ, 24 tuổi)- nghi can cướp giật trong bức ảnh vừa sa lưới đặc nhiệm và hình sự quận 1 vào chiều tối 18-2.



Hình ảnh người phụ nữ bị giật túi xách tại quận 1 ngày 29 Tết lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Người này từng có hai tiền án về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhiều người thắc mắc, tại sao đã có hình ảnh nhưng đến nay công an mới bắt được nghi can này?

Gây án rồi trốn biệt tăm biệt tích

Ngày 29 Tết, mạng xã hội lan truyền bức ảnh với nội dung: “Cướp tại góc đường Cao Bá Quát và Thi Sách quận 1”.

Cụ thể, người này viết rằng: “Bạn L ở nước ngoài vừa về Sài Gòn ăn Tết. Trưa nay, 1h đi chụp hình cùng gia đình thì bất ngờ bị cướp giật túi xách hiệu Chanel. Trong túi có hơn 2000 đô Sing (gần 40 triệu VNĐ), giấy CMND bên Sing, 5 thẻ tín dụng và đặc biệt là một chìa khóa xe Lexus.



Câu chuyện được chia sẻ.

Điều không may cho tên cướp là ngay lúc đang chụp hình thì dính luôn khuôn mặt hắn. Thật sự là quá bất mãn, vì cô bạn để hết quần áo đồ đạc, vật dụng cá nhân và quà Tết mang từ Sing về… Tất cả để trong xe. Mà hãng xe Lexus thì qua Tết mùng 10 mới làm chìa khóa được”. Kèm theo đó là bức ảnh ghi lại sự thảng thốt của người phụ nữ khi bất ngờ bị giật đồ.

Điều khiến dư luận bàng hoàng, bất an là vụ cướp giật xảy ra ngay trên con đường đông đúc của trung tâm thành phố - quận 1.

Ngay khi hình ảnh vừa đăng tải, công an đã xác định được họ tên, địa chỉ tên trộm. Người này nằm trong danh sách sưu tra, từng có hai tiền án, vừa mãn hạn tù hồi tháng 8, không nghề nghiệp ổn định, sống cùng gia đình bên quận 4. Tuy nhiên, khi tới nhà thì hắn đã bỏ trốn.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) chỉ đạo ngắn gọn: “Bằng mọi cách, phải bắt bằng được”.

Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận 1) vào cuộc. 29, 30 Tết, khi người người nhà nhà đang tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên, thì những trinh sát vẫn cóp nhặt từng mẩu thông tin mong tìm ra dấu vết thủ phạm. Tuy nhiên, gây án xong, hai người này như biệt tăm biệt tích.

Trực bảo vệ đường hoa, đường sách, công viên 23-9, những nơi tập trung đông người, trực điểm bắn pháo hoa, ... Song ánh mắt hoảng hốt của người phụ nữ tại đường Cao Bá Quát (Quận 1) vẫn ám ảnh những trinh sát đặc nhiệm và hình sự quận 1.

Án chưa có lời giải, Tết đâu vui…

Việc mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin khiến hai nghi can càng ẩn náu kỹ hơn.

“Đã xác định được thông tin, hình ảnh, chắc chắn anh em sẽ bắt được. Nhưng phần vì cận Tết, còn án đang giang dở, phần vì anh em còn tham gia tổ công tác 363 phải liên tục tuần tra… Án chưa có lời giải, Tết đâu vui.”, trinh sát nhớ lại.

Ngày 18-2, sau những ngày liên tục đánh án thành công, tổ trinh sát được nghỉ bù. Người dự định về thăm vợ con, thăm nhà. Ai dè, tin báo đã tìm ra dấu vết Thạch Thanh Tuyền ập tới, toàn đội lại tập hợp.



Thạch Thanh Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.



“Một tổ đi về Trà Vinh. Các tổ khác ở lại TP.HCM chốt chặn những vị trí mà tên cướp có thể lui tới. Tuy nhiên tổ thứ nhất vừa chạy tới cầu ông Lãnh thì quay về vì bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định được người này đang ở TP.HCM. Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, Phó đội trưởng trực tiếp cùng anh em đánh án”, trinh sát đặc nhiệm kể chuyện.

Chiều tối 18-2, công an xác định chính xác vị trí của người này. Thạch Thanh Tuyền bị bắt khi đang trốn trong một khách sạn tại khu Trung Sơn (Bình Chánh).

Tại cơ quan điều tra Tuyền khai nhận hành vi và cho biết đây là vụ thứ năm người này thực hiện trót lọt. Thanh niên này nói rằng do gần Tết không có tiền xài nên rủ bạn làm liều. Túi xách và tiền bán được 34 triệu, Tuyền và bạn cưa đôi, mỗi người 17 triệu.